Maltempo, a Putignano strade allagate dopo il temporale

Strade allagate e automobilisti in difficoltà. È accaduto a Putignano intorno alle 15 di questo pomeriggio in seguito al temporale che si è abbattuto sulla Regione. Un temporale “breve ma intenso”, per il quale si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le zone in cui si sono registrate le maggiori criticità sono state viale della Repubblica e l’ingresso del paese, da Turi, sulla SS172, all’altezza del passaggio a livello. I vigili, oltre a supportare gli automobilisti in difficoltà hanno anche provveduto a sbloccare alcune griglie di deflusso delle acque bianche.