Monopoli, torna ‘Volontariato in spiaggia’: musica, teatro e workshop

Performance, animazione, musica, nuovi incontri e da quest’anno anche workshop formativi. Il 5 e 6 settembre, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv torna in piazza a Monopoli con Volontariato in Spiaggia, la kermesse nata per riunire le realtà del Terzo Settore e sensibilizzare i cittadini sui temi della solidarietà nel ricordo di Giovanni Montanaro – già direttore del CSVSN – nella sua città natale.

Giunto alla sua XVI edizione, l’evento si conferma un importante momento di condivisione per le associazioni del territorio e per tutti coloro che desiderano conoscere meglio le realtà che quotidianamente si impegnano per il territorio. Una grande festa per salutare l’estate con musica e divertimento e soprattutto celebrare la collaborazione che da anni vede impegnati insieme CSVSN e Comune di Monopoli nella diffusione dei valori del Volontariato e nella realizzazione di progetti a sostegno degli Enti del Terzo Settore.

Grande novità di questa edizione, la presenza di un workshop formativo dedicati ai volontari: nella sala delle Terre Parlanti (Palazzo S. Giuseppe, Vico Acquaviva Monopoli), la facilitatrice Viviana Neglia accompagnerà le associazioni nella comprensione dei processi per la costituzione di reti e nell’attuazione di dinamiche di collaborazione per potenziare le proprie iniziative, gestire progetti condivisi e comunicare più facilmente con le altre organizzazioni.

Il 6 settembre, a partire dalle ore 20:00, si torna invece in Piazza XX Settembre, con la performance teatrale a cura del Teatro Osservatorio, l’Aps nata per rendere l’arte un bene a portata di tutti e la coinvolgente musica di Misspia, la Dj vintage che ha stregato il sud Italia e che incanta il pubblico con le sue sonorità swing, rock’n’roll, rockabilly e beat.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Monopoli.

PROGRAMMA VOLONTARIATO IN SPIAGGIA:

5 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – workshop sulla “Costituzione di reti” a cura di Viviana Neglia. Sala delle Terre Parlanti – Palazzo S. Giuseppe, Vico Acquaviva Monopoli

6 settembre – dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – workshop “L’arte della collaborazione: tecniche e strumenti di facilitazione” a cura di Viviana Neglia

Sala delle Terre Parlanti – Palazzo S. Giuseppe, Vico Acquaviva Monopoli – – dalle ore 20.00 alle ore 21.00, Piazza XX Settembre Performance a cura del Teatro Osservatorio – a seguire Dj set Miss Pia