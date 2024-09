Napoli, Nutella vegana già in vendita: ma è un carico rubato

La versione vegana della celebre crema spalmabile Ferrero, chiamata Nutella Plant-based, è stata presentata ufficialmente solo oggi, tuttavia a Napoli, alcuni erano già riusciti a procurarsela e attendevano il giorno del lancio per metterla in vendita, ma si trattava di un carico rubato. A scoprirlo i carabinieri del Nas che verificando il prezzo, 2,60 a monte dei 4,49 previsti in maniera ufficiale, hanno indagato scoprendo che il forte sconto era dovuto al fatto che la merce non proveniva dai canali ufficiali.

Il carico, in particolare, era stato rubato lo scorso giugno. Circa 300 i vasetti scoperti, per un valore complessivo di circa 1.300 euro, che ora sono stati sequestrati e saranno distrutti, poiché non è possibile verificare se siano state rispettate le norme di conservazione nei due mesi trascorsi dal furto. La crema spalmabile, confezionata in vasetti da 350 grammi con tappo verde, era in vendita presso un negozio nel centro storico di Napoli. L’intervento dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione è avvenuto in seguito a una segnalazione. Secondo la ricostruzione dei militari, il carico rubato era stato probabilmente nascosto in un deposito improvvisato, in attesa del lancio ufficiale. Anticipare la vendita avrebbe infatti attirato troppo l’attenzione.

La Nutella Plant-based è stata lanciata oggi ufficialmente sul commercio simultaneamente in Italia, Francia e Belgio. La distribuzione negli altri mercati europei inizierà solo nel 2025. La produzione avviene in Italia, non nello stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo, ma in quello di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, da cui proviene il carico rubato durante il trasporto. Le indagini dei NAS, coordinate dal comandante Alessandro Cisternino, proseguiranno nel tentativo di rintracciare il resto della merce scomparsa.

Foto Ferrero