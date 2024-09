Bari, il campo Mirko Variato torna operativo: oggi l’inaugurazione

Oggi alle ore 19.30, per festeggiare l’avvio della nuova stagione del campo sportivo Mirko Variato di Japigia, oggetto una importante riqualificazione, si disputerà una partita amichevole di calcio in cui si affronteranno la squadra “istituzionale” composta da rappresentanti del consiglio e della giunta comunale e la squadra delle associazioni cui sarà ufficialmente consegnata la gestione dell’impianto sulla base di una procedura pubblica promossa dal Municipio I.

All’evento parteciperanno anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, e la presidente del Municipio, Annamaria Ferretti.

Gli interventi per la riqualificazione del campo Mirko Variato previsti dal progetto, finanziato dal Credito sportivo per 998mila euro (integrati in un secondo momento con 82mila euro necessari per eseguire alcune variazioni progettuali), sono stati i seguenti: allargamento della superficie di gioco fino a raggiungere le dimensioni finali di 100x60m; adeguamento della recinzione del campo secondo norme approvate dalla Lega Nazionale Dilettanti, di altezza pari a 2,20 m e completa di estensione anti-scavalco; predisposizione dell’impianto di illuminazione; interventi di natura edile e impiantistica finalizzati all’adeguamento normativo del blocco servizi riservato agli atleti, in particolare con la ridistribuzione degli spogliatoi in modo tale da ottenere spogliatoi distinti per le due squadre e gli arbitri, completi di zone bagni e docce; realizzazione della tribunetta per il pubblico; adeguamento delle uscite di sicurezza per il pubblico ammesso ad assistere alle competizioni secondo le norme vigenti al fine di consentirne il deflusso; realizzazione dei servizi di supporto all’area spettatori (biglietteria, bagni, ecc.).