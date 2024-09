Bari, scossa in Consiglio: in due lasciano maggioranza

Scossa nel Consiglio comunale di Bari, in due lasciano la maggioranza per passare a Forza Italia. Si tratta di Livio Sisto e Giuseppe Frappampina, entrambi militavano tra le fila del partito Decaro Per Bari. Più nel dettaglio, Sisto era stato eletto consigliere comunale nella lista Decaro per Bari con 926 voti, Frappampina era invece consigliere municipale.

La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi. “Ho appena formalizzato – ha commentato Sisto – il mio ingresso nel gruppo consiliare di Forza Italia. Una scelta complessa, ma della cui bontà sono fortemente convinto perché Forza Italia oggi, con una felice intuizione del segretario nazionale Antonio Tajani, ha rilanciato la sua capacità attrattiva di tutti i moderati che vogliono dare il loro contributo allo sviluppo della comunità”, ha evidenziato. L’impasse del centrosinistra barese, cristallizzato negli ultimi eventi ha accelerato la mia decisione che ho condiviso con tanti amici e sostenitori che hanno manifestato grande entusiasmo e con i quali continuerò ad occuparmi dei problemi dei baresi con rinnovata passione”, ha concluso.

“A nome del segretario nazionale Antonio Tajani e di tutto il partito regionale – ha detto il commissario regionale di FI, Mauro D’Attis – esprimo grande gioia e soddisfazione per l’adesione del consigliere comunale di Bari Livio Sisto. Un ingresso che ci entusiasma e che si inserisce in una crescita straordinaria del nostro partito in Puglia. Livio sa che gli saremo accanto per ogni battaglia e iniziativa che vorrà intraprendere, sotto il simbolo di Forza Italia, nell’interesse dei cittadini baresi”, ha concluso. “Un’altra importante adesione al nostro partito che conferma l’attenzione di Forza Italia verso le realtà civiche, nel solco della linea del nostro segretario nazionale Antonio Tajani: diamo il benvenuto a Giuseppe Frappampina, consigliere municipale del terzo municipio di Bari, che lascia la lista Decaro per entrare a far parte della famiglia azzurra” – ha annunciato il responsabile regionale ai rapporti con i movimenti civici, il consigliere regionale Giuseppe Tupputi – Frappampina – è un consigliere con un ampissimo consenso, grande esperienza e radicamento nella comunità barese. Siamo felici che abbia deciso di condividere con noi il suo percorso politico e sono sicuro che con il suo contributo continueremo a crescere nella città di Bari”, conclude.

“La luna di miele è finita prima ancora di iniziare. Apprezziamo e salutiamo con gioia la scelta del consigliere Livio Sisto di abbandonare il carro di un vincitore ormai senza ruote per entrare a far parte della famiglia del centrodestra”, commentano così la decisione di Sisto la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Bari, Antonella Lella, e i consiglieri comunali di FdI, Antonio Ciaula, Pino Viggiano e Laura De Marzo – “il particolare – proseguono – che tale scelta arrivi da un componente della lista dedicata al sindaco uscente e recordman di preferenze alle europee, Decaro, la dice lunga sul futuro nebuloso di questa amministrazione sempre più traballante. E la prova verrà dalla ennesima e quasi certa fumata nera per l’elezione del presidente delle assise comunali alla prossima seduta del Consiglio. Siamo certi e ci auguriamo che quella di Sisto sia l’inizio di una serie di ‘riflessioni’ che coinvolgeranno altre persone dello schieramento di centrosinistra al Comune di Bari sempre più dilaniato da polemiche e guerre di poltrone”, concludono.

