Barletta, tenta di incendiare la casa dell’ex compagna: arrestato

Ha cercato di dare fuoco alla casa della ex compagna ma la Polizia, intervenuta in seguito ad una segnalazione, lo ha arrestato in flagranza. In manette è finito un cittadino romeno 47enne con precedenti per violenza e resistenza a P.U., danneggiamento seguito da incendio, furto, rapina, rissa, violenza carnale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Barletta in via Lovero. Sul posto gli Agenti del Commissariato cittadino hanno ricostruito l’accaduto grazie anche al racconto di alcuni testimoni.

Secondo la ricostruzione, l’uomo ha chiesto del denaro alla sua ex compagna. Al rifiuto di quest’ultima, ha dato fuoco ad alcuni vestiti col fine di appiccare le fiamme nell’abitazione posta al piano terra, ma è stato fermato da un inquilino che ha spento il principio di incendio. Il 47enne non si è dato per vinto, cercando di dare fuoco alla bombola del gas ad uso domestico, tentativo sventato dalla prontezza di intervento dell’ex compagna che ha successivamente contattato la Polizia. L’uomo alla vista degli Agenti del Commissariato di Via Manzoni ha opposto resistenza, spintonandoli e cercando di lanciare un piatto contro uno di loro, sferrando calci, pugni e testate una volta all’interno della vettura di servizio.

La ex compagna ha sporto denuncia raccontando le violenze subite con continue richieste di denaro, insulti e percosse, condotte perpetrate durante i dieci anni di relazione della coppia che ha vissuto a Terlizzi, città di residenza della donna.

L’uomo è ora in carcere a Trani a disposizione della Procura di Trani. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.