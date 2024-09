In Italia in tre mesi morti novantanove pedoni

Sono stati quasi cento, per l’esattezza 99, i pedoni uccisi sulle strade italiane tra l’1 giugno e il 31 agosto, e 267 dall’inizio dell’anno, secondo i dati aggiornati raccolti dall’Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale. In tutto il 2023 i decessi erano stati 485. Le vittime sono 181 maschi e 86 femmine, di cui 149 avevano più di 65 anni, quasi il 60% del totale, con una strage di anziani anche in questi mesi estivi. Il primo semestre – ricorda l’Asaps – aveva giù confermato come i pedoni siano gli utenti più indifesi sulla strada, soprattutto quando sono ‘over’. La Lombardia è al primo posto tra le regioni con il maggior numero di decessi (43), e due morti anche nell’ultima settimana, seguita da Lazio (34), Campania (33) ed Emilia-Romagna (26).