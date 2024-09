Sporcizia e degrado a Bari, Leccese scrive ad Amiu: “Urge un piano”

“Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti stradali”. È quanto si legge in una nota che il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato nelle scorse ore all’Amiu con l’obiettivo di migliorare la percezione della città rendendola più pulita. Secondo quanto si legge nella nota, sebbene da luglio si sia osservato un lieve miglioramento del servizio, favorito dall’assunzione di personale temporaneo per compensare le carenze dovute a ferie e malattie, la percezione generale è che la città sia sporca.

Si tratta di una situazione aggravata soprattutto dai comportamenti scorretti di alcuni cittadini che non rispettano le regole, che, si legge nella nota “richiede una profonda revisione del sistema di raccolta, in particolare per quanto riguarda vetro, carta e cartone”. Per quanto concerne le utenze non domestiche, soprattutto nel settore della ristorazione e delle bevande, che contribuiscono in modo significativo alla produzione complessiva di rifiuti a causa della movida e del turismo, il sindaco ritiene urgente l’introduzione della raccolta “porta a porta” per queste attività. Inoltre, il sindaco considera fondamentale “attivare un servizio aggiuntivo per la raccolta delle bottiglie di vetro nelle aree interessate dalla movida”, come già richiesto durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo, Leccese sollecita l’Amiu a prevedere un ulteriore turno di raccolta del vetro e a risolvere tutte le criticità emerse, mettendo in atto, entro pochi giorni, interventi concreti per migliorare il servizio di igiene urbana.

“Non mi arrenderò né mi rassegnerò finché Bari non diventerà una città virtuosa e moderna dal punto di vista dell’igiene urbana e delle buone pratiche ambientali” – ha dichiarato Leccese – mi aspetto che l’Amiu presenti all’amministrazione, in tempi brevi, un piano d’azione che risponda a queste esigenze. Nonostante alcuni piccoli miglioramenti, ci sono ancora zone della città che rimangono sporche, e personalmente non intendo tollerare ulteriormente questa situazione”, ha cnocluso.

Foto repertorio