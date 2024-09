Sfiorata la tragedia al Policlinico di Bari: il soffitto al 2° piano degli uffici amministrativi è crollato in un punto.

Luigi Cipriani, segretario della O.S. GIL (Gruppo indipendente libertà) Sanità chiede al Direttore generale e al responsabile dell’ufficio Tecnico: “Come è potuta accadere una cosa del genere? Per fortuna non è scappato il morto. Alla luce della gravità dei fatti invitiamo ad attivarsi con la massima urgenza per controllare i solai di tutto il Policlinico”.