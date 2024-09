Bari, i 5Stelle si ricompattano: “Presto un assessore”

Il M5S è pronto a lavorare al servizio dei cittadini baresi all’interno della maggioranza e della Giunta guidata dal Sindaco Leccese con responsabilità e serietà. Lo fanno sapere il vicepresidente Mario Turco, dei coordinatori territoriali (regionale e provinciale) Leonardo Donno e Raimondo Innamorato e dei consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli. “La ritrovata sinergia e compattezza – scrivono in una nota – a seguito dei confronti interni avuti nelle settimane successive al consiglio comunale dello scorso 21 Agosto, ci consentono di confermare il convinto e concreto sostegno al sindaco Vito Leccese, ritenendo convintamente il gruppo del Movimento 5 Stelle all’interno del perimetro della maggioranza consiliare. Lavoreremo senza sosta per l’attuazione del programma elettorale votato dai cittadini baresi e nel loro esclusivo interesse. Nei prossimi giorni sarà sottoposto alla valutazione del sindaco Leccese, che ringraziamo per la sua disponibilità e fiducia, un profilo qualificato designato per assolvere il ruolo assessorile attribuito al M5S su temi importanti e caratterizzanti come Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza, all’Antimafia sociale, Gare e Appalti, Trasparenza, Patrimonio, Beni confiscati, ERP, Emergenza abitativa”.