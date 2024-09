Bari, strade come fiumi? A San Girolamo c’è chi va in canoa

Strade come fiumi a Bari? Nessun problema: “si viaggia in canoa”. Così, con un gesto ironico, il consigliere municipale Peppino Milella, ha voluto denunciare la condizione di strada Tomassicchio, a San Girolamo dove, puntualmente dopo ogni pioggia la strada diventa un vero e proprio fiume. Non si tratta di un caso isolato: basta una pioggia abbondante, come quello che si è abbattuto oggi sulla città provocando non pochi disagi a cittadini e commercianti, per allagare le strade. Questa volta, Milella, dopo molte segnalazioni, ha deciso di passare ai fatti e “remare” per dimostrare le condizioni in cui la strada del quartiere verte da anni.