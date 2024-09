Forti piogge e crollo termico nelle prossime ore, sabato sole

Ventiquattr’ore di maltempo con forti temporali su tutto il Nord, sulle regioni tirreniche del Centro e in Campania, poi la perturbazione atlantica entrata nel nostro Paese dalla Francia lascerà spazio ad una tregua soleggiata tra venerdì e sabato, mentre domenica tornerà il maltempo. E’ lo scenario meterologico che si va delinenado secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “Nelle prossime ore piogge torrenziali e nubifragi continueranno a colpire il Nord-Ovest ed il versante tirrenico centro-settentrionale – afferma – Dal pomeriggio i fenomeni intensi si estenderanno anche verso il Nord-Est. Si prevedono accumuli di pioggia superiori ai 150 mm al Nord, non solo a ridosso dei rilievi alpini ma anche in pianura; lungo le coste l’elevata temperatura del mare favorirà la recrudescenza dei fenomeni e pioverà molto forte. Sono previsti anche venti di downburst, le raffiche orizzontali associate ai temporali più vivaci: potranno raggiungere i 90-100 km/h. Di conseguenza, le temperature massime caleranno anche di 10°C, con valori che stenteranno a salire oltre i 20°C su alcune zone di pianura del Nord-Ovest.

La causa del maltempo estremo è da associare allo scontro di masse d’aria molto diverese, l’aria polare del ciclone atlantico partito dall’Islanda e l’aria subtropicale presente sul nostro paese dopo settimane di anticiclone”. “La perturbazione sarà veloce – prosegue Garbinato – venerdì il ciclone tornerà indietro verso la Spagna e sabato sarà una giornata di sole quasi ovunque. Ma da domenica pomeriggio il maltempo tornerà e dalla prossima settimana il clima sarà quasi autunnale su gran parte del paese”. Nel dettaglio Giovedì 5. Al Nord: maltempo forte. Al Centro: maltempo via via più diffuso su gran parte delle regioni. Al Sud: temporali dalla Campania e dalla Sicilia verso il resto delle regioni. Venerdì 6. Al Nord: migliora salvo ultimi rovesci su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Al Centro: migliora salvo rovesci su Alta Toscana ed adriatiche specie al mattino. Al Sud: soleggiato e caldo intenso. Sabato 7. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e molto caldo. Tendenza: nuovo peggioramento da domenica.