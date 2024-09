Nubifragio a Bari, disagi a San Girolamo: “Acqua anche in casa”

Disagi a Bari dopo il nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore. In pochi minuti vento e pioggia hanno creato panico e non poche problematiche a commercianti e cittadini. Il vento ha scaraventato via tavoli e ombrelloni in alcune attività all’aperto, mentre la forte pioggia, oltre ad aver allagato le strade, ha anche raggiunto alcune abitazioni. “Ho avuto paura – racconta una cittadina – è entrata l’acqua in casa”. Attualmente il sottovia Duca degli Abruzzi e il sottopasso di via Bruno Buozzi risultano chiusi al transito in quanto allagati Anche gli altri sottovia hanno criticità, ma sono costantemente monitorati. Sul posto la polizia locale. Il maltempo non lascerà la Puglia almeno sino a domani. È prevista infatti allerta gialla per le prossime 16 ore. Già nella giornata di ieri si erano registrati diversi disagi nel Barese, in particolare a Putignano.

Aggiornamento ore 16: il sottovia Duca degli Abruzzi e il sottopasso di Quintino Sella sono transitabili. Restano chiusi al traffico il sottopasso ferroviario Bruno Buozzi e il sottovia La Rotella, zona industriale.