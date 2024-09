Rinnovo del contratto, Ferrovie verso lo sciopero anche in Puglia

Le Segreterie Regionali Puglia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, in adesione allo sciopero nazionale, hanno proclamato per lunedì 9 settembre uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di 8 ore dalle 15:30 alle 23:30, per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 18 luglio 2024, indetto dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione pari al 15 per cento.