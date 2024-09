Sporcizia e degrado a Bari, Amiu risponde a Leccese: “Abbiamo piano”

Sporcizia e degrado a Bari, Amiu Puglia ha risposto al sindaco Leccese in seguito alla richiesta di quest’ultimo di trovare una soluzione per migliorare le condizioni della città e renderla maggiormente pulita. Amiu Puglia, in particolare, attraverso una nota, ha annunciato di aver elaborato un piano per potenziare i servizi di igiene urbana nella città di Bari, “in risposta alle richieste” del sindaco Vito Leccese e “accogliendo tutte le segnalazioni legittime”.

L’azienda ha spiegato che il piano prevede, in particolare, un incremento del servizio di raccolta del vetro, con un aumento delle frequenze di passaggio, soprattutto nelle aree più frequentate e quindi maggiormente soggette all’abbandono incontrollato di bottiglie. Per quanto riguarda la raccolta di carta e cartoni, Amiu ha sottolineato che il processo di riorganizzazione e monitoraggio, concordato con l’amministrazione comunale, continua grazie anche al rilancio del programma “Le vie del cartone” e alla definizione di orari di conferimento dedicati per le utenze non domestiche. Sebbene ci siano ancora margini di miglioramento, l’azienda registra già alcuni progressi.

In merito alle utenze non domestiche, Amiu Puglia, ha evidenziato che in collaborazione con Conai, sta lavorando a un progetto che consentirà di estendere, in tempi ragionevoli, la raccolta differenziata porta a porta a tutti gli esercizi commerciali. “Pur nelle evidenti difficoltà legate ai limiti di budget e ai relativi aumenti di spesa che si susseguono e con i quali deve fare i conti da tempo – si legge nella nota – il nostro impegno nel fornire i servizi richiesti non è mai venuto meno. Giovi ricordare che, il capillare e attento lavoro che Amiu Puglia sta svolgendo ha portato a circa 10mila tonnellate in meno di rifiuti indifferenziati nel 2023 e con la stessa prospettiva per il 2024. Proprio in queste zone servite dal porta a porta, registriamo un lusinghiero 65% di raccolta differenziata raggiunta. Concordiamo con il sindaco sul fatto che sia necessario continuare a lavorare per una città virtuosa e moderna, dal punto di vista delle pratiche ambientali”, conclude Amiu.

Foto repertorio