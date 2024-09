Adele, pausa “incredibilmente lunga” dalla musica per godersi la vita

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Hello”- Adele

Una delle voci femminili più potenti e riconoscibili della musica contemporanea.

Una carica di energia e sensibilità capaci di arrivare dritti al cuore e perché no, far emozionare nel profondo.

Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come Adele, è non è solo una cantante, ma una narratrice di emozioni.

Con una carriera folgorante iniziata nel 2008, Adele, con la sua voce, ha conquistato il mondo e si è rivelata luce per milioni di fan che hanno trovato nei suoi brani un rifugio dalle emozioni più intense e recondite.

Molti quelli iconici che hanno costellato la sua carriera di successi. Da “Someone like you”, brano struggente e a tratti malinconico che racconta la fine di una relazione, a “Set fire to the rain” drammatico e potente, che esprime la lotta tra emozioni contrastanti. O ancora “Hello” , nato dopo qualche anno di silenzio, che racconta di qualcosa che era ma non è più; racconta di un rimpianto o forse di un rimorso, di come il tempo e le vicissitudini della vita cambiano il percorso vitale delle persone e della voglia di chiedere scusa per aver “spezzato il cuore” a qualcuno a cui adesso ormai non importa più. È percepibile un sottofondo di pianoforte e un’atmosfera pop, con sfumature soul e cori gospel. Stando alle dichiarazioni dell’artista, rappresenta una svolta, perché prima non aveva mai scritto un brano dal ritmo così lento.

La bellezza di Adele, oltre che nella sua bravura, sta nei suoi testi, spesso autobiografici, che esplorano i temi universali dell’amore, del dolore, della perdita e della guarigione; che mostrano la sua vulnerabilità e genuinità. Stessi valori che ha voluto con fermezza mantenere anche durante il cambiamento fisico avvenuto a seguito della nascita di suo figlio Angelo nel 2012. Un grande cambiamento che però aveva come obiettivo principale il sentirsi bene con sé stessa e non adeguarsi agli standard di bellezza imposti dalla società.

Tuttavia, nonostante il grande e reciproco amore con il pubblico, Adele, durante l’ultimo concerto della residency a Monaco ha annunciato la sua “incredibilmente lunga” pausa dalla musica.

Niente tour, concerti e nuovi dischi. “Ho ancora 10 spettacoli da fare, ma dopo non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo e vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni” . La sua è voglia di vivere quella vita che ha spesso messo da parte per il lavoro, che non ha avuto modo di godere a causa della fama, da sempre sua nemica. “Amo fare musica e che le persone siano recettive e che apprezzino ciò che faccio, ma odio essere famosa e mi manca tutto quello di chi ero prima di diventare una celebrità”.

In un mondo spesso affamato e spietato, la scelta dell’artista sembra stridente, ma in verità è forse soltanto ancora una volta dimostrazione dei suoi valori, dimostrazione che, al di là del successo, ciò che conta davvero è la pace interiore e il tempo passato con chi si ama.