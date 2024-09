Bari, pannelli dei tetti rubati nell’ex Manifattura: la denuncia

Ancora degrado segnalato nell’ex manifattura di Bari. A denunciare l’ennesimo scempio nel quartiere Libertà, è Luca Bratta (Fratelli d’Italia). “Pensavo – scrive sui social – che il degrado al mercato della manifattura avesse toccato il culmine con la sua ‘nuova destinazione d’uso’ a cloaca a cielo aperto. E invece devo ricredermi e in queste foto posso affermare che non c’è limite al peggio: dei laboriosi e celeri ‘operai’ stanno smontando e portando via i pannelli di alluminio dai tetti della struttura. Sono stato avvisato dagli operatori che tra stupore e sconforto mi hanno mostrato, oltre al solito ed incomprensibile degrado, quello che sta succedendo. Ringrazio la Polizia di Stato per il celere intervento, sperando che qualcuno, troppo preso a far quadrare i conti della sua maggioranza, si dia finalmente una mossa”.