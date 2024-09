Sangiuliano si è dimesso: è Giuli il nuovo ministro

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è dimesso. Le dimissioni irrevocabili le ha comunicate in una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alessandro Giuli è il nuovo ministro della Cultura La vicenda “non è rimasta inosservata” e alla Corte dei Conti “si stanno facendo le valutazioni del caso”.

E’ quanto fanno sapere dalla magistratura contabile interpellata sul caso che ruota attorno al ruolo di Maria Rosaria Boccia e al suo rapporto con il ministro della Cultura. L’avvocato del ministro della Cultura, Silverio Sica, afferma intanto che “non ci sono prove che sia stato ricattato, lo escludiamo certamente” e “per il materiale che abbiamo esaminato siamo nel pieno di una vicenda privatissima. Questa vicenda politicamente risponde a una logica della doppia morale tutta italiana, morale propria è quella dell’avversario”.

“Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressa Boccia per renderci conto se c’è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone”, ha aggiunto il legale spiegando che sui tempi dell’esposto “aspettiamo si calmi la vicenda politica e poi facciamo firmare la denuncia che andiamo a elaborare”.