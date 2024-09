Bari, incendio nella notte: a fuoco auto a Japigia

Incendio nella notte a Japigia, in via Carabellese. Per cause in corso di accertamento un’auto è andata a fuoco. Le fiamme si sono subito estese al punto da avvolgere in poco tempo l’intera vettura. Sul posto i vigili del fuoco: l’incendio si è poi esteso alla vicina auto, raggiungendo anche un citofono di un edificio. “Poteva andare ancora peggio – raccontano i residenti – perché quella strada di solito è piena di auto, meno male come è andata”.