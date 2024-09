Bari, rompe specchietti e buca ruote: “Ogni sera ci sono danni”

Specchietti rotti e ruote bucate. Accade in corso Italia. Il responsabile sarebbe un uomo, immortalato anche in un video in evidente stato di confusione. “Ogni santissimo giorno – denuncia il consigliere municipale Luca Bratta – si diverte a spaccare vetri, specchietti o addirittura, con un coltello cerca di bucare le capote delle autovetture, minacciando i passanti. E se al posto delle autovetture aggredisse i passanti?!?! Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo in questione è stato fermato. Ma realmente la nostra città merita tutto questo? L’ordinanza sulla sicurezza del primo cittadino, per quanto inutile, dimostra che non solo piazza Umberto è fuori controllo ma, come da video, lo è anche una buona parte del quartiere libertà; che nonostante l’adiacenza al tanto caro centro, è forse la periferia più abbandonata della città. Quelle stesse periferie tanto care in campagna elettorale”.

https://www.facebook.com/share/v/odjzFkqoafYKfZY4/?mibextid=WC7FNe