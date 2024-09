Prezzi ritoccati nei lidi, operazione della Finanza in Salento

Finanzieri della Compagnia e della Sezione Operativa Navale di Otranto unitamente alle Fiamme Gialle di Maglie hanno eseguito nei giorni scorsi numerosi controlli presso gli operatori commerciali e stabilimenti balneari lungo il litorale di competenza al fine di verificare l’osservanza della normativa in materia di rapporti di lavoro nonché contrastare eventuali pratiche scorrette connesse al ‘caro-prezzi’.

In particolare, i citati Reparti idruntini hanno effettuato controlli presso esercizi commerciali e soggetti economici operanti nel settore balneare (quali parcheggi a pagamento, commercio ambulante di prodotti, noleggio imbarcazioni, servizi di bar e somministrazione alimenti presso stabilimenti balneari, etc.), che hanno consentito di accertare 7 lavoratori irregolarmente assunti nonché individuare 10 soggetti che esercitavano abusivamente l’attività commerciale e l’attività di noleggio di imbarcazioni. Nel corso degli interventi sono state altresì constatate molteplici violazioni in materia di mancato rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

È inoltre emerso che, in alcuni lidi, i prezzi praticati al pubblico per le attrezzature balneari erano stati ritoccati “a rialzo” rispetto a quanto comunicato alla competente ‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione’, violazione che ha comportato l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

I risultati conseguiti sono il frutto della sinergia tra tutte le componenti del Corpo, attraverso la presenza costante sia a terra che in mare, nonché della preziosa collaborazione della cittadinanza attraverso le segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità 117, input fondamentale per lo svolgimento di mirate attività volte a prevenire e sanzionare comportamenti illeciti che mettono a repentaglio il corretto funzionamento del tessuto economico sano.