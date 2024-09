Turismo, dalla storia alla natura: ecco Civitella del Tronto

Dalla natura alla storia. Siamo nel cuore dell’Abruzzo, in particolare a pochi passi dal confine con le Marche. Qui si trova il suggestivo borgo di Civitella del Tronto, uno dei più affascinanti d’Italia. Questa piccola cittadina, situata in provincia di Teramo, è un luogo dove la storia si intreccia con la natura, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile.

Un centro storico intriso di fascino



Il centro storico di Civitella del Tronto, costruito su una rupe rocciosa a 589 metri di altitudine, è un vero e proprio tuffo nel passato. Passeggiando tra le sue stradine in pietra, si possono ammirare antichi palazzi in travertino e scorci pittoreschi che raccontano secoli di storia. Due vie principali attraversano il borgo, costellate di botteghe, palazzi e monumenti che testimoniano l’importanza strategica di questa cittadina nel corso dei secoli. Uno dei punti di ingresso più suggestivi al borgo è Porta Napoli, una maestosa porta duecentesca che ha resistito intatta al passare del tempo. Da qui, si accede al cuore di Civitella, dove si apre la panoramica Piazza Filippi Pepe, dominata dalla Chiesa di San Lorenzo e dal Palazzo Portici. Da questo luogo, è possibile godere di una vista mozzafiato che abbraccia la vallata sottostante, dal mare Adriatico fino alle vette del Gran Sasso.

La fortezza Borbonica: un capolavoro di ingegneria militare



La vera gemma di Civitella del Tronto è senza dubbio la sua imponente fortezza, una delle più grandi opere di ingegneria militare d’Europa capace di incantare appassionati e non. Costruita nel XVI secolo per volere di Filippo II d’Asburgo, la fortezza si estende su 25.000 metri quadrati, dominando l’intero borgo e le valli circostanti. Con i suoi 500 metri di lunghezza, rappresenta un formidabile esempio di architettura difensiva, concepito per resistere agli assedi e proteggere il Regno delle Due Sicilie. La visita alla fortezza è un viaggio affascinante tra piazze, camminamenti coperti, cisterne e resti di edifici storici come il Palazzo del Governatore e la Chiesa di San Giacomo. Ogni angolo della fortezza racconta episodi di resistenza e coraggio, come durante l’assedio francese del 1806 e quello piemontese del 1860-1861, che segnarono profondamente la storia di questo luogo.

Tra leggende e curiosità: La Ruetta e il Museo NINA

Non solo storia e architettura, Civitella del Tronto offre anche curiosità uniche come la Ruetta, celebrata come la via più stretta d’Italia. Questo strettissimo vicolo, costruito appositamente per impedire un facile accesso alla fortezza da parte degli assalitori, è una tappa obbligata per chi visita il borgo, regalando una sensazione di avventura e mistero. Per gli amanti della cultura e delle tradizioni, il Museo NINA è un’altra attrazione da non perdere. Situato nel centro storico, il museo espone collezioni di abiti, oggetti e documenti che raccontano la vita delle famiglie nobili di Civitella del Tronto. Un viaggio tra arte e storia che arricchisce ulteriormente la visita a questo borgo straordinario.

Non solo centro, anche dintorni: attrazioni da non perdere



Dopo aver esplorato Civitella del Tronto, le meraviglie naturali dell’Abruzzo sono a portata di mano. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con i suoi panorami mozzafiato e la ricca biodiversità, è il luogo ideale per gli amanti delle escursioni. Nei dintorni, meritano una visita l’eremo di Sant’Angelo e le cascate del Caccamo, autentici gioielli naturali che completano un’esperienza di viaggio all’insegna della scoperta e del contatto con la natura.