A Bari strade impraticabili: “Buche come crateri, si rischia tanto”

Strade impraticabili, piene di buche e avvallamenti. Accade a Bari, a denunciarlo sono alcuni cittadini, tra di loro alcuni appassionati delle due ruote, in particolare dei monopattini. Dal centro alla periferia la situazione è analoga: basta percorrere alcune strade per rendersi conto delle condizioni in cui vertono. Dalle buche, agli avvallamenti, sono diverse le condizioni che, secondo molti, rende pericoloso percorrere alcune strade, soprattutto quelle delle zone periferiche “spesso dimenticate”, evidenziano. Si tratta di una situazione più volta denunciata in passato, che però continua a preoccupare.

“Le strade di Bari sono impraticabili – racconta una cittadina – ci sono molte buche e tanti avvallamenti. Le buche sono profonde a volte come crateri e piene di pietroline. È pericoloso. Mi muovo spesso in monopattino o in bicicletta ed è davvero a mio rischio e pericolo, ma credo, anzi sono convinta che prima di metterci tra le mani i monopattini vendendoceli come appetibili per lo sharing avrebbero dovuto aggiustare le strade e riqualificarle per bene. Le condizioni in cui siamo costretti a viaggiare sono davvero pericolose, si rischia la vita. Una sola distrazione può costare caro. I rischi sono altissimi. Io utilizzo il casco e le protezioni, ma dubito mi possano salvare. Tanti non le utilizzano, ci vorrebbero molte più regole e controlli, ma soprattutto ci vorrebbe più manutenzione”, ha concluso.

Parole a cui fanno eco quelle di un altro cittadino, questa volta dal Municipio 5. “Mi sono spostato spesso in monopattino da Torricella a Santo Spirito, ma anche verso Palese e le strade non sono l’ideale. Ci sono molte buche e si è costretti a fare lo slalom, una corsa a ostacoli. Senza contare che c’è poco rispetto per chi viaggia con i mezzi sostenibili, le auto spesso nemmeno si rendono conto della nostra presenza. Non ci sono molte tutele. Possiamo proteggerci quanto vogliamo, ma nessuno ci salva da queste strade diroccate, speriamo si faccia presto qualcosa”, ha concluso. Una situazione che riguarda anche gli automobilisti.

“Purtroppo è molto pericoloso guidare a Bari – spiega un lavoratore – anche sulla 16bis a volte ho dovuto schivare buche, all’altezza di San Pio. Sicuramente non è il massimo per chi guida perché in determinate condizioni meteorologiche, ma forse anche in condizioni normali, si rischia davvero di danneggiare se stessi e gli altri. Trovo poco sicuro essere utenti della strada nel capoluogo pugliese, ci vorrebbe più manutenzione e più monitoraggio con lavori che non siano solo fatti per tamponare, ma che durino nel tempo. Confido in questo nuovo sindaco, speriamo”, ha concluso.