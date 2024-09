Bari, a fuoco appartamento nel centro storico

Incendio in un appartamento nel cuore di Bari questa notte. L’allarme è scattato intorno alle 22: è andato in fiamme un appartamento al secondo piano nel centro storico. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto con autobotte e speciale mezzo per ricarica bombole aria, le strette stradine del centro storico hanno consentito l’accesso in prossimità solo ad un pick up lasciando gli altri mezzi distanti oltre 200 metri. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino all’ una di notte circa grazie anche alla collaborazione attiva dei residenti che, nelle fasi iniziali hanno supportato il personale VF in difficoltà a causa delle strade strette e anguste che non consentivano il passaggio dei mezzi di soccorso.