Bari, un corso di cucina per ragazzi autistici

Lunedì 9 settembre, alle 19, nella sede di Gola Cafè Bistrot, a Bari, sarà proposto un aperitivo sociale, atto conclusivo di “Le mani in pasta”, percorso formativo di primo livello per l’attività di ristorazione dedicato a ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, organizzato dal Gola Cafè Bistrot di Maurizio Mastrorilli e Asfa Puglia, associazione no-profit a supporto delle famiglie con autismo.

Questo progetto sociale è finanziato con i fondi del bando comunale “Un negozio non è solo un negozio” iniziativa a sostegno dei negozi di vicinato, realizzata nell’ambito di d_Bari 2022 – 2024, il programma per il sostegno all’economia di prossimità della città di Bari. Obiettivo primario dell’iniziativa del ristorante barese è quello di insegnare ai giovani con autismo a svolgere mansioni professionali all’interno di attività di ristorazione con funzionalità standard. Obiettivo primario dell’iniziativa del Gola Cafè è quello di insegnare ai giovani con autismo a svolgere mansioni professionali all’interno di attività di ristorazione con funzionalità standard.

Durante il corso, sviluppato in dieci moduli formativi di 2 ore l’uno, sono state svolte attività teoriche e pratiche pensate appositamente in base alle speciali caratteristiche di quattro partecipanti “apprendisti” che sono stati affiancati da due formatori professionisti e dai tutor Michele Simplicio, Angela Demattia, Maria Ciancio e Menica Capurso che, sotto la supervisione di Maurizio Mastrorilli, hanno affrontato diverse tematiche tra cui la storia e la preparazione della focaccia e della pasta fresca, la realizzazione di dolci e panini gourmet, come apparecchiare la tavola, accogliere i clienti e gestire il magazzino.

Il menù dell’aperitivo ripercorrerà le pietanze che i ragazzi hanno imparato a realizzare durante le lezioni e che contribuiranno a preparare e a servire per questa particolare occasione, che si concluderà con l’assaggio degli spaghetti all’assassina di Gola.

Nel corso dell’evento interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, l’assessore al ramo Pietro Petruzzelli e i responsabili del progetto, sarà proiettato il video-diario del corso commentato dal coordinatore Maurizio Mastrorilli. Negli spazi del Gola Cafè, inoltre, sarà allestita una mostra fotografica a tema curata dall’agenzia Progetto Grafico.

Al termine della serata, ai ragazzi e agli psicoterapeuti che hanno partecipato a questo progetto, saranno consegnati l’attestato di partecipazione con merito e il “Kit Assassina” di Granoro per mettere in atto a casa le tecniche apprese durante il corso.

“Questo progetto – ha commentato Maurizio Mastrorilli – ha costituito un’esperienza incredibile e vorremmo possa continuare a crescere. Per questo siamo alla ricerca di partner commerciali che vogliano patrocinare i prossimi corsi con un contributo anche economico che possa aiutarci a coprire i costi di organizzazione, formazione e comunicazione per il futuro”.