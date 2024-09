Commercialisti e Agenzia Beni confiscati, il corso a Bari

Al via il prossimo lunedì 30 settembre a Bari “La diffusione della cultura della legalità”, un corso nazionale di perfezionamento in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dall’Anbsc (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). L’iniziativa formativa gratuita, della durata di 20 ore che si sviluppano in 5 moduli, si svolgerà presso il capoluogo pugliese e verrà successivamente replicata, mediante lezioni frontali, presso la sede degli Ordini territoriali dei commercialisti interessati. Il corso si aprirà con i saluti istituzionali del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, della direttrice dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Maria Rosaria Laganà e del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio.