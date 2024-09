Cucina, ricchi di vitamine: in tavola i peperoni

Ricco di vitamine e alleato della salute, oggi in tavola portiamo i peperoni. Si tratta di un ortaggio dai colori vibranti e dal sapore inconfondibile. Originario dell’America del Sud e delle Antille, il peperone non solo arricchisce i piatti con vivacità e gusto, ma apporta anche numerosi benefici per il nostro organismo. Ma andiamo per gradi.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del peperone è la sua eccezionale ricchezza di vitamina C. Infatti, questo ortaggio contiene almeno quattro volte più vitamina C rispetto agli agrumi, rendendolo un potente rinforzo per il sistema immunitario. La vitamina C è essenziale per aumentare la resistenza del corpo alle infezioni e favorisce l’assorbimento del ferro, un minerale cruciale per la salute del sangue e dei muscoli. Ma i benefici del peperone non finiscono qui. È anche una fonte importante di vitamina A, che funge da potente antiossidante naturale, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi. Questa vitamina è fondamentale per la salute della pelle, la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per mantenere una vista sana.

Oltre a vitamine A e C, il peperone è ricco di altre vitamine come quelle del gruppo E, B, J e K, ognuna delle quali gioca un ruolo specifico nel mantenere il corpo in buona salute. Ad esempio, la vitamina E è nota per le sue proprietà anti-invecchiamento, mentre le vitamine del gruppo B sono essenziali per il corretto funzionamento del metabolismo e del sistema nervoso. Inoltre, il peperone è una buona fonte di carotene, fibre e potassio, che contribuiscono al benessere del sistema digestivo e al mantenimento di una corretta funzionalità intestinale e urinaria. Le fibre, in particolare, sono fondamentali per prevenire problemi di stitichezza e promuovere una digestione sana. Infine, un’altra sostanza preziosa contenuta nel peperone è la capsaicina, un composto che conferisce al peperone il suo sapore leggermente piccante. La capsaicina ha proprietà antibatteriche, antidiabetiche, antitumorali e analgesiche, rendendo questo ortaggio particolarmente benefico per chi sta attraversando periodi di convalescenza o desidera rafforzare il proprio stato di salute generale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Crema di peperoni e mandorle tostate

Lavate e pulite i peperoni, eliminando i semi e i filamenti interni. Tagliateli a pezzettini. In una padella, fate rosolare l’aglio con un filo d’olio extravergine d’oliva e un ciuffo di prezzemolo. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete i peperoni e i pomodorini tagliati a metà. Lasciate cuocere a fuoco medio fino a quando i peperoni non saranno appassiti. Trasferite i peperoni e i pomodorini nel mixer e frullate fino ad ottenere una crema liscia. A parte, tostate le mandorle in una padella antiaderente. Una parte di esse aggiungetela alla crema di peperoni e frullate nuovamente. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Una volta cotta, scolatela e versatela in una padella con la crema di peperoni. Aggiungete le mandorle tostate rimaste (non tritate) e un po’ di panna da cucina. Mescolate il tutto a fuoco basso per qualche minuto, aggiungendo una spolverata di pepe nero macinato. Servite caldo.

Peperoni al forno bagnati al vino bianco

Lavate i peperoni, tagliate la parte superiore e svuotateli dai semi e dai filamenti interni. In una ciotola, mescolate il tonno sgocciolato, la scamorza tagliata a tocchetti, il pane sbriciolato e le uova. Trasferite il composto in un frullatore e frullate fino ad ottenere un ripieno omogeneo. Riempite i peperoni con il composto preparato e sistemateli in un tegame da forno. Irrorate i peperoni con un filo d’olio extravergine d’oliva e vino bianco. Spolverate con il pangrattato e aggiungete altri tocchetti di scamorza. Infornate a 200°C per circa 40 minuti, fino a quando i peperoni saranno cotti e leggermente dorati in superficie. Se gradite, potete aggiungere un pizzico di paprika e pepe prima di servire per dare un tocco di sapore in più.