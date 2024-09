Lectorinfabula compie 20 anni, eventi a Conversano

Ridisegnare il presente per cambiare punto di vista sulle rivoluzioni che stanno stravolgendo il mondo. Le riflessioni su quanto stiamo vivendo, saranno al centro della XX edizione di Lectorinfabula il festival di cultura europeo, organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1890-1921)”, che si terrà a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi. Una edizione importante che, attraverso decine di incontri e centinaia di ospiti, inviterà all’approfondimento quanti vi parteciperanno. Come sempre politica, satira, letteratura, scienza e lavoro, cambiamenti climatici, diritti civili e legalità, informazione, costituiranno il fil rouge su cui muoversi per comprendere ciò che sta accadendo e che accadrà.

La XX edizione di Lectorinfabula verrà presentata venerdì 6 settembre 2024, alle 10.30, nella Saletta stampa adiacente alla Sala Giunta, al III piano della Presidenza della Regione Puglia sul Lungomare Nazario Sauro 31 a Bari. Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessora alle culture della Regione Puglia Viviana Matrangola, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno la presidente della Fondazione Di Vagno Daniela Mazzucca, il direttore del Festival Filippo Giannuzzi. Interverranno inoltre il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio e il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti. “Lectorinfabula” è promosso e organizzato dalla Fondazione di Vagno, con il sostegno e il patrocinio del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Città di Conversano, Comune di Bari e Comune di Castellana Grotte. Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Bari e il Politecnico di Bari. Mediapartner del Festival sono Rai Radio 3 e Pagina’21. Main Sponsor Umana. Sponsor tecnico è Aesse Soluzioni Informatiche Proattive.