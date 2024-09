Si sente male alla guida, muore 76enne a Ugento

Colto da un malore mentre era alla guida è riuscito ad accostare l’auto e a chiamare la moglie, ma è morto poco dopo. E’ accaduto sulla strada provinciale 65, che collega Ugento e Torre San Giovanni. La vittima è Pasquale Prontera,76 anni originario di Casarano. L’uomo stava rientrando da una battuta di pesca, quando non si è sentito bene. Ha quindi accostato l’auto in una piazzola di sosta per poi allertare la moglie e i familiari. Vano il soccorso dei sanitari . Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Casarano dove il figlio dell’uomo presta servizio.