Trani, ferito da arma da fuoco un 28enne: si indaga

Alle prime ore della mattina un uomo di 28 anni di Trani è arrivato in autonomia al posto di primo intervento di Trani con una ferita da arma da fuoco all’inguine: il foro di uscita è sul gluteo. Ha anche una frattura al piede.

É stato portato in codice rosso ad Andria: al momento è ancora in pronto soccorso dove stanno facendo i necessari accertamenti. La ferita non ha lacerato i grandi vasi, dunque le condizioni non sono gravi.