A Rodi Garganico la 3° edizione del Campionato mondiale di MotoSurf

Si è conclusa la terza edizione del MotoSurf World Championship andata in scena dal 6 all’8 settembre 2024 in Puglia, presso la Marina di Rodi Garganico, in un circuito spettacolare tra mare aperto e imboccatura del porto. «Anche quest’anno abbiamo registrato grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti e credo che abbiamo superato ogni aspettativa portando i piloti in un circuito davvero molto bello. Confermiamo di essere la “Montecarlo di Puglia”», ha commentato il presidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” Cristian Stefania.

Fondamentale, come sempre, per la riuscita delle gare è stato il supporto del Porto Turistico di Rodi Garganico e della Capitaneria di Porto, che hanno permesso di creare un circuito fantastico. «È stato un grande spettacolo in un campo gara speciale, ora ci avviciniamo ai “Giochi mondiali 2025” che si terranno in Cina», ha sottolineato il CEO President di MotoSurf World Championship e Competition Manager dei Giochi Mondiali per il MotoSurf Martin Jančálek. Durante la tre giorni circa 150 atleti e atlete provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nelle categorie: Elite, Men Stock, Stock R, Masters, Juniors girls e boy, Women ed Electric Challenge. Ad aggiudicarsi l’oro nella categoria Elite è stato Lukáš Kozoň (Repubblica Ceca), la classe Men Stock (che prevede l’utilizzo di tavole standard) è stata vinta dal coreano Minseong Kim, mentre a guidare la classe dedicata alle donne è stata Eliška Matoušková (Repubblica Ceca), che si è qualificata al primo posto. Per la Stock R, che ha visto competere i ragazzi più veloci in vista di passare nella categoria Stock, si è piazzato al primo posto David Krčka (Repubblica Ceca). Nella categoria Masters ha prevalso invece Down Kim (Corea). In gara anche i ragazzi dai 14 ai 16 anni nella categoria Juniors maschile e femminile: per i ragazzi sul gradino più alto del podio Adam Kolář (Repubblica Ceca), per le ragazze la slovacca Sara Zuborova. Al primo posto nella categoria Electric Challange (con tavole totalmente elettriche e ad impatto zero) si è piazzato Lukáš Záhorský (Repubblica Ceca).

Da segnalare sul podio al 2° posto per la categoria Electric Challange l’italiano Oleh Mihulka, che si è detto soddisfatto del risultato raggiunto gareggiando contro piloti di livello mondiale. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, da menzionare il 6° posto di Lorenzo Tanda nella categoria Stock R, il 7° posto nella categoria dell’elettrico di Jonathan Chirico, il 16° posto di Michele Minari nella categoria Stock e, nella Masters, il 16° posto di Roman Semenyuk, il 18° di Antonio Filippini e il 20° di Carlo Carbone. «La gara è andata davvero nel migliore dei modi. Il motosurf è una disciplina giovane che sta riscuotendo grande successo. A Rodi abbiamo visto correre ragazzi e ragazze ma anche adulti, è davvero uno sport che appassiona tutti», ha affermato Richard Ingarra, direttore di gara della FIM Federazione Italiana Motonautica, che si è complimentato con gli organizzatori.

Il MotoSurf World Championship è uno strumento importante per il marketing territoriale e per la crescita personale degli sportivi, come ha sottolineato l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Rodi Garganico Maria Soccio, che ha dichiarato: «Puntiamo sul turismo sportivo come leva per il nostro territorio». Anche la 3^ edizione del MSWC ha sostenuto la campagna di comunicazione “Allènati contro la violenza”, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, che ha l’obiettivo di diffondere un’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Durante la tre giorni, infatti, una delegazione della Cooperativa Sociale Il Filo di Arianna – impegnata in prima linea nella lotta alla violenza di genere con 7 sportelli presenti sul territorio e con un numero attivo 24 ore su 24 – ha presidiato l’evento, sensibilizzando i presenti per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Il MSWC è un evento organizzato dall’ASD “Surf Boom” con il sostegno della Regione Puglia, con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e con la partecipazione di Ferrovie del Gargano.