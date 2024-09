Doppio incidente sulla statale 100. È accaduto nel pomeriggio, all’altezza per l’uscita di Casamassima, in direzione Bari. Diverse le auto coinvolte in quello che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe un vero e proprio maxi tamponamento. Ci sono feriti. Sul posto la polizia locale di Casamassima, carabinieri e ambulanze. Si registrano diversi rallentamenti per code e disagi al traffico.

Foto Facebook Amo Casamassima