Bari, novità in Aqp: attivi i pagamenti con pagoPA. “Più efficienza”

Novità da Aqp: grazie all’avviso pagoPA sarà ora possibile effettuare pagamenti più semplici e trasparenti. La nuova modalità è già attiva e sostituisce il vecchio bollettino MAV (che resta valido per le fatture già emesse) “offrendo – spiega Francesca Portincasa, direttrice generale di AQP – maggiori metodi di pagamento online, chiarezza nei costi di commissione per ogni modalità scelta e certezza dell’importo dovuto, grazie all’attualizzazione automatica della cifra che tiene conto di eventuali compensazioni o rettifiche”.

L’introduzione di pagoPA per AQP amplia in particolare l’offerta di pagamenti online, con il vantaggio per il cliente di essere avvisato istantaneamente dell’avvenuta transazione e conservare le proprie ricevute di pagamento direttamente sul proprio dispositivo. Le modalità sono molte, dall’home banking alle APP degli istituti bancari, ai tanti servizi di pagamento online, fino all’applicazione di Acquedotto Pugliese AQPf@cile 2.0 disponibile per Android e iOS o, ancora, il portale www.aqpfacile.it. “I canali digitali – aggiunge Marco Carabellese, direttore Customer Management di AQP – sono un’opportunità di efficienza, risparmio economico e di tempo che invitiamo a cogliere. Ricordiamo, inoltre, che si può attivare il servizio di addebito diretto in conto corrente rendendo ancora più semplice e comodo il processo di pagamento”.

Chi avesse una fattura di AQP con bollettino MAV ancora da saldare, potrà comunque utilizzare la vecchia modalità di pagamento. Ai canali online e alla domiciliazione delle fatture continueranno, inoltre, ad affiancarsi gli stessi canali fisici di pagamento precedentemente disponibili: uffici postali, banche, sportelli bancomat, bar/tabaccherie e altri esercenti convenzionati. La piattaforma nazionale pagoPA permette di scegliere, secondo abitudini e preferenze personali, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e Gestori di pubblico servizio, come AQP. La gestione e lo sviluppo della piattaforma pagoPA sono in carico a PagoPA S.p.A., la tech company pubblica incaricata dallo Stato di diffondere servizi digitali sicuri, semplici e accessibili.

Per maggiori informazioni sul pagamento con pagoPA è possibile consultare la pagina www.aqp.it/clienti/fatture/come-pagare e la sezione dedicata sul sito di pagoPA.

Foto repertorio