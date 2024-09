Bari, via Manzoni pedonale: al via gli incontri con i residenti

Ok alla pedonalizzazione di via Manzoni ma con un piano parcheggi per sopperire ai posti auto che salteranno. Se ne discuterà il 21 settembre nel corso del primo incontro con residenti e commercianti.

Lo studio per il piano parcheggi sarà approfondito dal sindaco, Vito Leccese, al fianco dell’assessore alle opere Pubbliche e alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi: già in questi giorni si stanno valutando le diverse opzioni possibili.

Per la pedonalizzazione c’è già il progetto ed è stata individuata anche l’impresa che si occuperà del cantiere. Più nel dettaglio, il progetto prevede l’eliminazione del dislivello tra marciapiedi e zona centrale. Nel vialone invece saranno posizionate le basole. Il tutto prenderà il via dalla zona centrale, ovvero quella davanti a piazza Risorgimento per poi procedere gradualmente isolato per isolato. La strada, dunque, non sarà completamente chiusa al traffico durante i lavori. Oltre alla riqualificazione della pavimentazione previsti anche una nuova illuminazione, spazi verdi e cantine. I lavori, essendo finanziati tramite fondi Pnrr, dovranno terminare entro e non oltre il 2026.