Fanno esplodere un bancomat nel Foggiano per rubare il denaro

Uno sportello bancomat della Banca popolare pugliese a San Marco in Lamis, nel Foggiano, è stato fatto esplodere la scorsa notte nel tentativo di rubare il denaro contenuto al suo interno. Non è chiaro se i malviventi, fuggiti dopo il colpo, siano riusciti a portare via il bottino. I residenti sono stati svegliati dal boato che è stato sentito in gran parte del piccolo comune sul Gargano. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata usata la tecnica della ‘marmotta’, ovvero una carica esplosiva piazzata nella fessura da cui vengono erogati i soldi. Indagano i carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.