Mondo della musica neomelodica in lutto, addio a Carmine Diamante

Mondo della musica neomelodica in lutto: Carmine Diamante, cantante noto soprattutto nel napoletano, ma non solo, è morto in seguito a una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Solo poche ore prima dell’incidente, il cantante aveva condiviso un video della sua domenica trascorsa in famiglia.

Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, ma dalle prime ricostruzioni sembra che Diamante, 35 anni, sia stato colpito da una scarica elettrica estremamente potente. Il dramma si è consumato nella casa della madre, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti e del personale medico giunto sul posto, per il cantante non c’è stato nulla da fare. Ora si cerca di capire se ci siano o meno responsabilità specifiche per l’accaduto.

Foto Facebook