Nodo ferroviario Bari Nord, via libera della Regione

La Regione ha dato il via libera alla realizzazione della variante ferroviaria tra Santo Spirito e Palese, a nord di Bari. Il progetto, che prevede un investimento di circa un miliardo di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), coprirà 11 km di binari. Tra gli interventi principali ci sono l’eliminazione dei passaggi a livello nei quartieri coinvolti e la costruzione di nuove stazioni, inclusa una diretta verso l’aeroporto. Si tratta di un progetto molto atteso in quanto, i quartieri situati a Nord, vivono da anni il disagio della “divisione” delle zone, completamente separati dai binari con problematiche relative alle lunghe attese per il passaggio dei treni.

La Giunta regionale ha preso atto del parere favorevole, con alcune prescrizioni, della Città Metropolitana di Bari e dei Comuni di Bari, Bitonto e Giovinazzo, nonché dei dipartimenti regionali competenti in agricoltura, sviluppo rurale, infrastrutture e ambiente. Sulla base di queste valutazioni, il presidente della Regione ha espresso l’intesa necessaria per procedere con l’approvazione del progetto definitivo del Nodo Ferroviario di Bari, in particolare per la tratta Santo Spirito-Palese. Con l’invio del provvedimento al Commissario straordinario dell’opera, si conclude la fase di concertazione con gli enti coinvolti. Rfi potrà quindi avviare l’iter di appalto, proseguendo con la progettazione esecutiva e, successivamente, l’inizio dei lavori.