Supermercato e impresa sconosciuti al fisco, indagini nel Leccese

Negli ultimi giorni, nell’ambito dei controlli volti a contrastare l’evasione tributaria, i Finanzieri della Compagnia di Otranto e della Tenenza di Tricase hanno scoperto, anche a seguito di mirate analisi di rischio e di riscontri preliminari, un supermercato nella marina di Melendugno (LE) ed una impresa edile del comune di Diso (LE), completamente sconosciuti al fisco. In particolare, al momento dell’intervento presso le rispettive sedi delle menzionate imprese, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto una gran mole di documentazione extra-contabile (documentazione ‘in nero’) che è stata sottoposta ai conseguenti opportuni controlli.

Al fine di ricostruire il reddito non dichiarato al fisco, i Finanzieri hanno effettuato una serie di approfondimenti di natura fiscale e finanziaria, anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, quantificando in oltre 1.000.000 di euro i ricavi percepiti “in nero” e, quindi, non assoggettati a tassazione per gli anni d’imposta dal 2017 al 2024. Nell’ambito di ulteriori interventi, volti ad assicurare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, i finanzieri della Tenenza di Tricase hanno, altresì, individuato una parrucchiera, anch’essa sconosciuta al fisco per gli anni d’imposta dal 2021 al 2024. Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno quantificato i ricavi sottratti a tassazione in circa 30.000 euro. Contrastare l’evasione fiscale significa contribuire al processo di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).