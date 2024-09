Aggredisce infermiere e vigilante a Foggia, 33enne ai domiciliari

Un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia dopo aver aggredito due infermieri e un vigilante al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, dove si era recato per accompagnare il padre a una visita. L’uomo, che aveva un braccio ingessato, ha utilizzato il gesso per colpire le vittime. Nelle stesse ore, i carabinieri hanno arrestato un 18enne, giunto al pronto soccorso di Foggia per un attacco d’ansia, che ha aggredito tre infermieri con calci e pugni.