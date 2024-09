Animatore di villaggi turistici accusato di violenza sessuale

È a processo con l’accusa di aver molestato due giovani donne durante uno stage di formazione di tre giorni per animatori turistici a Rimini il 24 settembre prossimo: il 40enne residente in Puglia, con un’azienda avviata e leader nel settore del turismo, comparirà davanti alla gup del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli per il processo in abbreviato. Come riporta oggi il Corriere Romagna, l’uomo difeso dall’avvocato Marco Ditroia, è già stato ascoltato nel corso del procedimento dal giudice che ha poi voluto anche sentire le due ragazze, di cui solo una costituitasi parte civile. È stata proprio la giudice a voler ascoltare le testimonianze delle due ragazze per chiarire alcuni punti della vicenda.

Tutto avrebbe avuto inizio durante uno dei corsi che ogni anno si tengono a Rimini, in hotel ma anche al centro congressi, per il reclutamento di giovani, anche appena maggiorenni, da inserire nei villaggi turistici. Durante uno di questi corsi due ragazze hanno denunciato di aver subito molestie da parte del tutor. Ascoltate dal giudice, entrambe hanno confermato quanto sostenuto in denuncia. Il 40enne si sarebbe difeso dicendo che le ragazze erano gelose e che l’ambiente competitivo aveva creato dei malintesi. Il prossimo 24 settembre si concluderà il processo in abbreviato.