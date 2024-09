Bari, al Planetario una serata dedicata alla luna

Una serata dedicata alla luna. È quanto accadrà al Planetario di Bari che questa settimana aderisce all’evento internazionale dedicato alla Luna promosso dalla NASA “International Observe the Moon Night “. Per l’occasione, sabato 14 settembre, dalle ore 20:00 alle 21:00, si terrà lo spettacolo di astronomia “DESTINAZIONE LUNA”.

“Voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Esploreremo altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno – spiegano dal Planetario – al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare direttamente al telescopio la Luna e Saturno”. Il biglietto avrà un costo di otto euro per adulti e bambini. È obbligatoria la prenotazione. Per farlo basterà scrivere una mail all’indirizzo bariplanetario@gmail.com.

