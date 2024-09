Bari, detenuto aggredisce e ferisce due agenti nel carcere

Due agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Bari sono rimasti feriti nel tentativo di calmare un detenuto con problemi psichiatrici. Lo ha comunicato Pasquale Montesano, segretario generale dell’Osapp, sindacato della polizia penitenziaria. Il detenuto, dopo aver danneggiato la stanza in cui era ricoverato per motivi di salute, si sarebbe scagliato contro i due agenti, che hanno riportato ferite lievi.

“La presenza nell’istituto di pena di un detenuto affetto da patologie psichiatriche evidenzia ancora una volta il totale fallimento della sanità penitenziaria” – ha dichiarato Montesano, chiedendo al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di aprire un tavolo di confronto permanente su riforme, organici, equipaggiamenti e sovraffollamento delle carceri – ma a oggi nessun segnale è pervenuto. La polizia penitenziaria, nonostante la carenza di organico, riesce a garantire la sicurezza dentro e fuori le carceri e costituisce l’unico baluardo di umanità negli infernali gironi penitenziari”, conclude.