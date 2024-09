Bari, lo skatepark abbandonato: “Pieno di escrementi e sporcizia”

Lo skatepark del ponte Adriatico in profondo stato di degrado, senza alcun tipo di manutenzione e pulizia. Raccogliamo e pubblichiamo l’ennesima denuncia. “Il park è pieno di escrementi di colombi – scrive Domenico Rosito – c’è sporcizia ovunque, un rischio per la salute di chi lo frequenta. Qui ci sono bambini e ragazzi che cadendo finiscono nello schifo. Sono state fatte decine di segnalazioni, ma nessuno è venuto a pulire. Neanche sono stati installati dei sistemi per impedire ai colombi di riempire il parco di escrementi. Oltre ai bambini, in questo skatepark si allenano atleti che sono arrivati addirittura a livelli di partecipazione a competizioni internazionali, come i Campionati del Mondo 2024 che ci saranno nei prossimi giorni”.

Alla fine, per esasperazione hanno ripulito alcuni cittadini. “Con oltre 100 litri di acqua e 50 di varichina e tantissimo olio di gomito, un piccolo gruppo di ragazzi guidato dall’associazione di pattinaggio di cui sono vicepresidente (Asd Blading Academy), ha fatto ciò che il Comune non è stato in grado di fare per anni. E adesso? Aspettiamo che si riempia di nuovo di escrementi?”.