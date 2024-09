Bari, tir ribaltato sulla SS16: lunghe code e rallentamenti

Incidente sulla Statale 16, è accaduto poco fa, nei pressi dell’uscita per Bari-San Paolo. Secondo quanto emerso un tir che trasportava addobbi di Natale si è ribaltato, il conducente è rimasto ferito ma è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Le dinamiche dell’accaduto sono attualmente in fase di ricostruzione da parte della polizia locale e dei vigili del fuoco, presenti sul posto. La motrice ha sfondato il guardrail restando appesa nel vuoto. Si è reso necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco con autogrù e autoscala. Diversi i disagi al traffico, la viabilità verso sud è stata momentaneamente deviata verso via Napoli. Non mancano i disagi anche in direzione Nord per via di molti curiosi che rallentano per guardare dall’altra parte della carreggiata.

Foto screen video Facebook