Camion ribaltato sulla SS16, ore da incubo per il traffico a Bari

Proseguono le operazioni di ripristino della carreggiata, ancora bloccata in seguito a un incidente che ha visto coinvolto un camion ribaltatosi intorno alle 15 di questo pomeriggio. I vigili del fuoco stanno operando con tecniche SAF (Spelo Alpino Fluviali). Nel frattempo però non mancano i disagi al traffico: si registrano infatti lunghe code e rallentamenti non solo sulla 16bis, ma anche nelle strade limitrofe.

Attualmente risultano bloccate via Napoli in direzione centro, ponte Adriatico, direzione viale Tatarella, via Buozzi e anche via Gabriele D’Annunzio, a Palese, in quanto molti stanno percorrendo la strada che conduce al San Paolo per raggiungere Bari. Ad aggravare la situazione in questa zona la presenza del passaggio a livello che moltiplica le attese.