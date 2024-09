Perde controllo moto e finisce in un dirupo, morto 25enne nel Barese

Tragico incidente questo pomeriggio nel Barese, in particolare a Bitonto dove un 25enne ha perso la vita mentre percorreva la strada provinciale che collega Bitonto a Mellitto. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, il giovane, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui si trovava, uno scooter, finendo prima contro il guardrail, poi in un dirupo. Inutili i soccorsi del personale 118 giunti sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia locale di Bitonto.

Foto repertorio