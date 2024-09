Violenza nelle scuole, al via tutela legale in Puglia

A partire da oggi, 10 settembre, è attivo l’indirizzo email osservatorioantiviolenzascuola@snalspuglia.it, dedicato alla raccolta di segnalazioni da parte del personale scolastico vittima di aggressioni, sia fisiche, sia verbali. La segreteria regionale di Snals/Confsal Puglia, in collaborazione con l’associazione Gens Nova, si occuperà di fornire assistenza. Il personale potrà dunque inviare un breve resoconto dell’accaduto all’Osservatorio antiviolenza del sindacato e ricevere una prima consulenza legale tempestiva da parte degli avvocati di Gens Nova. Qualora sussistano le condizioni per procedere con una denuncia, il personale sarà seguito durante tutto il percorso legale.

“L’iniziativa – spiega Vito Masciale, segretario regionale di Snals Puglia – si allinea alle direttive del ministero e risponde all’esigenza di offrire un punto di riferimento sul territorio, garantendo supporto legale e psicologico rapido per il personale aggredito”. Ma non solo. Grazie a questo protocollo, viene istituito inoltre l’Osservatorio regionale Snals Puglia sulla sicurezza nelle scuole, incaricato di raccogliere e analizzare le segnalazioni per scopi statistici.

Foto freepik