Bari, rotatoria “provvisoria” su via Capruzzi: lavori in corso

Sono ripresi i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Capruzzi ad angolo con via Giulio Petroni, nell’ambito del cantiere per il terminal bus. Nell’intera area interessata (da via Giulio Petroni a via Devitofrancesco) sono state disegnate strisce gialle per indicare i divieti di sosta. La carreggiata è stata lievemente ristretta con ripercussioni anche sul traffico. E’ stata sistemata anche una mini rotatoria provvisoria. Sarà realizzato un nuovo marciapiede della larghezza di 3,00 m coperto da una pensilina che collegherà la stazione al nuovo terminal.

Intanto le attività relative alla costruzione del Terminal Bus, all’interno dell’area ferroviaria “ex officine rialzo”, iniziati nell’estate del 2023, stanno procedendo secondo il programma dei lavori. Sono già state eseguite le demolizioni dei fabbricati, gli sbancamenti e le relative bonifiche e realizzate tutte le opere strutturali quali il nuovo muro che delimita il sedime ferroviario dal Terminal Bus, le fondazioni che ospiteranno le pensiline ed i fabbricati servizi. Si sta procedendo con l’installazione delle carpenterie metalliche delle pensiline.