Incubo in piazza Redentore a Bari: “Ragazzi picchiati ogni giorno”

Bande di ragazzi stanno prendendo di mira soprattutto ragazzi stranieri: questa mattina l’ennesimo episodio. “E’ un continuo – raccontano i residenti – ci sono baby gang che inseguono fino alle case alcuni ragazzi, soprattutto stranieri, per picchiarli. Alcune volte vanno a bussare alle porte per farli uscire. Ci sono state denunce, ma la situazione sta davvero sfuggendo da ogni controllo. E’ necessario un intervento e subito”. E poi ci sono le urla e gli schiamazzi fino all’alba, gli oggetti lanciati contro i balconi di chi si lamenta, i portoni usati come bagni pubblici. “Un incubo è diventato vivere qui”.