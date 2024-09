Programmi di ricerca con Orizzonte Sistemi Navali: accordo con Poliba

Il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e l’amministratore delegato della società Orizzonte Sistemi Navali s.p.a., Giovanni Sorrentino, hanno firmato un accordo di collaborazione nell’ambito della ricerca e sviluppo e della didattica innovativa. La convenzione prevede una serie di attività congiunte per consentire agli studenti dei corsi di laurea, dottorandi, giovani ricercatori di approfondire sul campo temi di ingegneria navale, sicurezza informatica, intelligenza artificiale applicati all’industria della Difesa e di favorire l’innovazione tecnologica per l’impresa.

Orizzonte Sistemi Navali, infatti, è una società italiana di Fincantieri, partecipata da Leonardo, che opera nel settore della costruzione, supporto in servizio, ammodernamento, studio e ricerca per navi militari ad elevato contenuto tecnologico e sistemistico, con sedi a Roma, Genova, Taranto, La Spezia. La collaborazione con il Politecnico riguarderà, per quanto riguarda gli obiettivi dell’azienda, le applicazioni di Intelligenza artificiale per la logistica, in particolare per l’analisi dei guasti e la manutenzione programmata a bordo.

«Ampliamo i nostri studi e ricerche ad un ambito di grande interesse scientifico, per l’altissimo livello tecnologico dei sistemi che oggi vengono installati sulle navi militari», commenta il rettore del Politecnico, Cupertino. «Ovviamente, presteremo massima attenzione – aggiunge il rettore – per garantire i più elevati standard di sicurezza per tutte le attività e su questo c’è piena concordanza di interessi da parte nostra e dell’azienda. In prospettiva – conclude Cupertino – si aprono nuove opportunità per i nostri studenti e ricercatori, in un settore importante per il nostro Paese e con grandi potenzialità di favorire un modello di collaborazione che arricchisce vicendevolmente l’industria e l’accademia».

La convenzione prevede che il Politecnico e Orizzonte Sistemi Navali possano partecipare insieme a programmi di ricerca, organizzare iniziative di sperimentazione e casi pilota, consulenze tecnico-scientifiche, tesi di laurea, borse di studio; tirocini per studenti e neolaureati, visite e stages, conferenze, dibattiti e seminari, con la possibilità di organizzare sedi decentrate di corsi di studio post lauream e post dottorato di ricerca. Per questo, saranno coinvolti diversi docenti del Politecnico, referenti dei vari ambiti di studio e ricerca di interesse comune, ognuno con i propri gruppi di ricerca.